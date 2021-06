«Oleme erinevad pääsmete grupid kokku pannud nii, et oleks võimalik näha võimalikult erinevates pealtvaatamiskohtades erineva iseloomuga katseid,» rääkis Rally Estonia korraldaja Tarmo Hõbe. «Ei saa öelda, et üks grupp oleks vähem huvitav, kui teine – iga pääsmega saab rallist üsna tervikliku ülevaate.»

WRC Rally Estonia ralli pikkuseks on tänavu ligi 320 kilomeetrit, millest ligi 90 kilomeetrit on ralli tarbeks ehitatud uued teed. «Sõitsime teisipäeval rallil meeskonnaga enamus katseid läbi, üldine pilt on katsetest hea: ka sõitjate jaoks on katsetel kindlasti väljakutseid ja positiivseid üllatusi,» lisas Hõbe. «Uute teede ehitus käib praegu suure hooga näiteks nii Raadi katsel kui ka Peipsiääre ja Mustvee katsel.»

«Oleme valmistunud, et arvutisüsteemid peaksid homme hommikul suurele koormusele vastu, selleks on kaasatud Eesti paremad spetsialistid,» rääkis Hõbe. «Samas tasub siiski arvestada, et kui nõudlus on ühel hetkel väga suur, võib paratamatult tekkida tõrkeid, ükskõik kui hästi kõik arvutilahendused on eelnevalt läbi mõeldud – sel juhul tuleb varuda natukene kannatust.»

Ühe rallipääsme hind on 79 eurot. Rally Estonia kodulehel on väljas erinevate rallipasside täpne programm, kirjeldused, fotod ja droonivideod. «Seega saab eelnevalt enne pääsme ostmist rallipääsmetega tutvuda, sõpradega kokku leppida ja tulla reede hommikul veebilehele konkreetset ja soovitud rallipass ostma.»

«Tahame teha WRC sarja parimat rallit,» ütles Hõbe, kes tõi uuendusena välja Raadimõisa pargi uue 2 kilomeetri pikkuse lõigu, mida sõidetakse kokku neli korda, sealhulgas viimane powerstage punktikatse. «Auto finišeerib ja sõidab koheselt ERM-i juures asuvale poodiumile ning sealsamas toimub ka autasustamine, mis läheb otse rahvusvahelisse telepilti. Ka meeskonnaliikmed saavad ralli lõpu emotsioonist kohe osa.»

Rallipassi gruppe on kokku 16, sealhulgas matkasuvilatele mõeldud rallipass, iga rallipassi grupi pääsmega saab nädalavahetuse jooksul jälgida rallit kuni kaheksas pealtvaatamisalas. Lisaks on olemas kolm VIP passi gruppi. Pealtvaatamiskohtade valikul on arvesse võetud nende atraktiivsust ja ka seda, et erinevate alade vahel liikumiseks jääb piisavalt aega.

«Kokku räägime täna suurusjärgust 18 tuhat pääsmega pealtvaatajat, kes Rally Estoniast osa saavad,» täpsustas Hõbe. «Peale selle on kohalikud elanikud, võistlusega seotud inimesed ja meeskonnaliikmed. Need on meie poolt kontrollitud vaatajad, kes varustatud käepaelaga või läbipääsuloaga.»

Hõbe sõnul on praegu terviseametiga kokku lepitud, et plaanid vaadatakse lõplikult üle 28. juuni, mil tehakse otsus, kas pealtvaatajad on lubatud Rally Estoniale ja kui palju neid sinna pääseb.

«Kui me paneme praegu müüki tuhat piletit igas pealtvaatajate grupis, siis need ostetakse loetud tundidega ja päevadega ära,» rääkis Hõbe. «Juhul, kui näiteks 28. juunil otsustab terviseamet, et pealtvaatajad on küll lubatud, aga iga pealtvaatajategrupi kohta näiteks 750 inimest, siis peame igast grupist ostma tagantpoolt ostude sooritamise ajalises järjekorras pileteid tagasi. Ehk, need kes on ostnud kõige esimesena, neil on kõige suurem lootus pääseda rallit kohapeale vaatama.»

Üks inimene saab osta rallipassid kogu oma seltskonnale - ühe inimese ehk ühe isikukoodi kohta on võimalik soetada üks rallipass ja üks sõidukipääse. Ühel inimesel on ühe ostuga võimalik osta kuni 20 rallipassi ja kuni 10 sõidukipääset. Igal isikul saab olla vaid üks rallipass. Rallipassi ei ole võimalik edasi müüa, anda, kinkida või vahetada.

Pealtvaatamisalale pääseb ainult kindla grupi rallipassiga kindlal ajal. Väljaspool rallipassi grupile ettenähtud aegasid pealtvaatamisaladele ei pääse. Rallil osalemise takistuse esinemisel, olenemata selle põhjusest rallipassi ega sõidukipääsmeid tagasi ei osteta ning ümber ei vahetata. Ilma rallipassita rallit jälgima ei pääse.

2020. aastal korraldati koostöös terviseametiga publikuga võistlus, mis oli ilma ühegi nakatumiseta. Sama turvalise ralli nimel tehakse taas tihedat koostööd terviseametiga, kelle soovituste alusel otsustab Eesti Vabariigi valitsus pealtvaatajate rallile lubamise ja nende arvu lähtudes nakatumise olukorrast ja prognoosist hiljemalt 28. juunil 2021. a. Vajadusel garanteerivad WRC Rally Estonia korraldajad rallipasside tagasi ostmise.