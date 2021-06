Video ⟩ Valgalanna üllatas tütart muusikalise ajarännakuga

«1997. aastal oli sama päikeseline päev nagu tänagi. Mäletan, kui elevil ja uhke ma olin. Triikisin peoriideid ja mõtlesin üritusest, mis pidi algama paari tunni pärast. Üks väga huvitav etapp oli minu elus läbi saanud ja see tunne oli veider – täis õnne ja kurbust korraga. Põhjuseks oli peagi lähenev lõpupidu Valga muusikakoolis. Kummaline mõelda, aga minu tütar on täna täpselt sama vana, kui olin mina oma lõpetamisel. Kes võis uskuda, et 24 aastat hiljem valmistan selle väikese „ajarännaku“ enda tütrele üllatuseks,» kirjeldas Kikkas.