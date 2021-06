"Enam kui pool miljonit Eesti elanikku on kas osaliselt või täielikult COVID-19 vastu vaktsineeritud ning see number kasvab igal nädalal mitmekümne tuhande inimese võrra. Lisaks on meie hulgas üle 100 000 COVID-19 haiguse läbipõdenu. Uued COVID tõendid võimaldavad lihtsamini ja turvalisemalt reisida ning Eestis kohapeal suurüritustel osaleda," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

"Eesti võtab tänasest kasutusele Euroopa Liidu ülese terviklahenduse ehk kolm erinevat tõendit, mis kinnitavad COVID-19 vastu vaktsineeritust, negatiivse testi tulemust või läbipõdemist. Praeguseks on kõik need kolm tõendit kasutusel veel vaid üksikutes riikides. Riigid liituvad järk-järgult 1. juuliks," selgitas TEHIKu direktor Katrin Reinhold.

"Kuna esimestel päevadel võib huvi tõendite loomise vastu olla suur, siis palume neid luua vajaduspõhiselt. Ennekõike on need mõeldud kasutamiseks piiriületusel," lisas Katrin Reinhold.

Nakkusohutuse tagamine tähendab, et sündmusel tohivad osaleda ainult need inimesed, kes on COVID-19 läbi põdenud, haiguse vastu täielikult vaktsineeritud, läbipõdenud ja saanud ühe doosi vaktsiini, kel on 72 tunnni jooksul tehtud negatiivne PCR-test või kes on sündmusel kohapeal teinud negatiivse antigeeni kiirtesti. Juhul, kui inimesel pole digitõendit või ta ei soovi seda kasutada, peab korraldaja tagama kohapeal võimaluse teha antigeeni kiirtest.