Galerii ⟩ Põlva spordiklubi 20 sisukat aastat sai raamatukaante vahele

Raamatut on trükitud vaid seitse eksemplari, mis teeb selle unikaalseks.

Autor kõneles mahuka kroonikaraamatu (308 lk) sünniloost. Koroonaajal klubi juubelit tähistada ei saanud, küll sobis aeg kirjatööks. Materjale klubi tegevusest on Jüri Varik hoolikalt talletanud ja süstematiseerinud ning nii saigi ülevaade kaante vahele. Kandvaks märksõnaks kujunes järjepidevus ja traditsioonide hoidmine. 1970ndate algul puutus Tallinna Tehnikaülikooli tudeng Jüri Varik kokku uue, sealjuures põrandaaluse, spordialaga karate, mis tekitas sügava huvi Idamaiste võitluskunstide ja nende aluseks oleva filosoofia vastu. Paarkümmend aastat hiljem hakkasid karatega tipptasemel tegelema pojad Timo ja Indrek. Nii sündiski Sun Dome. Karate ei jäänud aga kaugeltki klubi ainsaks tegevusvaldkonnaks, neid tuli aina juurde: matkasport, tants, käsipall jne. Tantsuharrastus algas sellest, et isasilm märkas poegade kaelte kõverdumist - eks olnud intensiivne karatega tegelemine pisut süüdi. Omaaegse heal tasemel võistlustantsijana oli isal hea nõu varuks: poisid hakaku tantsima! Esialgu tundus mõte pisut võõras, aga nüüdseks tegutsevad klubis väga edukalt rahvatantsurühm Põlva Päntajalad ja moderntantsurühm Valge Puu. Indrek Varikust on saanud hinnatud tantsujuht ja publiku ette toodud mitu haaravat tantsulavastust. Väga hea tekstilooja Timo Varik seob lavastused kenasti tervikuks. Kaeladki tõmbas tantsimine taas sirgu.