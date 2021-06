Kaugtöökeskuste võrgustik Kupland pälvis regionaalmaasika

Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja Lennart Liba sõnul on KUPLAND suurepärane näide koostööst, kus seljad on kokku pannud Kagu-Eesti kolm maakonda ja riik Kagu-Eesti regionaalprogrammi näol.

«Ühe aastaga on ära tehtud suur töö – loodud võrgustik, kus on 25 liiget ja nüüd on edasi juba suur väljakutse jõuda ka välisturgudele, et tuua ka sealt inimesi Kagu-Eestisse töötamist nautima,» rääkis Lennart Liba.

Kagu-Eesti kaugtöökeskuste projektijuht Lisanna Elm lisas, et tal on väga soe tunne, et värskelt aastaseks saanud Kupland pälvis riikliku tunnustuse ning saab kindlasti tänu sellele hoogu juurde. «Kupland ongi üks kaugtöömaasikas - igal aastaajal,» lisas ta.

«Kõigil tänastel auhinna saajatel on palju ühist – oskus mõelda kastist väljas, julgus võtta initsiatiiv ning võime sütitada oma sisemise põlemisega kogukondi kaasa tulema,» ütles peaminister Kaja Kallas. «Teie ideede ja töö tulemusel on sündinud ettevõtmised, mis tugevdavad kohalikku majandust ja eluolu ning olete näidanud, et kui on tahtmist ja ettevõtlikkust, siis on kõik võimalik.»

«Inimesed, kel on indu ja tahtmist kodukohas tegutseda ning teha seda nii, et ettevõetust kogukonnale ja piirkonnale kasu tõuseb, on Eesti jätkusuutliku regionaalarengu tegelikud kangelased,» rõhutas riigihalduse minister Jaak Aab. «Esitatud ankeetide arvust ja sisust näeb, et meil leidub uskumatult palju tublisid ning ettevõtlikke inimesi, tänu kellele on Eestimaal ellu kutsutud palju edasiviivaid algatusi.»

Konkursile laekus kokku 27 taotlust (25 kandidaati), mille hulgast valiti välja viis silmapaistvamat algatust. Lisaks Kuplandile pälvisid Lõuna-Eestist auhinna:

Valga vallaarhitekt Jiri Tintera, kes on Valga-Valka kaksiklinna keskuse idee arendaja ning kohaliku entusiastina seisnud aastaid linnaruumi korrastamise ja ajaloolise pärandi säilitamise eest;

Koostöövõrgustik KOTUS – Taheva, Karula, Mõniste ja Ähijärve piirkonnas tegutsev kodanikualgatuslik võrgustik, kes tegeleb piirkonna turundamise, ettevõtluse ja turismi arendamisega. Tänu tugevale kogukonnale on endisest kahaneva elanikkonnaga piirkonnast saanud atraktiivne elukoht ja juurde on kolinud uusi noori perekondi.

Auhinnasaajaid tunnustatakse Eesti klaasikunstniku Maret Sarapu tehtud klaasist maasikaga.