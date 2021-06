«Spordis on mänguvahend ümmargune. Alati ei pruugi võita see, kes taseme poolest teistest mitme kilo jagu üle on. Kui see nii oleks, siis ei oleks sport see, mis ta on: põnev, üllatav, valulik ja rõõmus. Sport on elu, elustiil. Aga jalgpall on põnev! Äge! Ma arvan, et tänavuse EMi paneb kinni Prantsusmaa. Sats on neil hea ja tiim töötab ühes rütmis. Kroonitagu Euroopa jalgpallikuningaks parim!»