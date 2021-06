«Kindlasti tunneme end nüüd tähtsamalt, kui sõir on ametlikult tunnustatud,» ütles Kriisa talu perenaine, sõirapäeva üks korraldajaid Ingrit Kala. «Tänapäeval pannakse [sõirale] juurde marju, seemneid ja kes mida, aga siis see ei ole sõir, vaid kohupiimajuust. Sõir on traditsiooniline ja tehtud vanamoodi, nagu meie vanavanemad tegid.»