Ööpäevaga lisandus 37 positiivset koroonatesti

Ööpäeva jooksul avati haiglates kaheksa uut haigusjuhtumit. Haiglas on 64 patsienti, kelle keskmine vanus on 66 aastat. Kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 44 inimest ehk 68,8 protsenti. Ööpäeva jooksul uusi surmajuhtumeid ei lisandunud.

Ööpäeva jooksul manustati 6751 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 522 224 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 341 807 inimesel. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 66,8 protsenti. 70+ vanusegrupist on kõigis maakondades peale Ida-Virumaa vaktsineeritud üle 60 protsendi.