Abita jäänud restoran keelas ametnikel sinna sisenemise

Restorani klienditeenindaja Vardanuš Manukjani sõnul tuli see idee ettevõtte omanikult Oleg Ivženkolt, kui ta oli küsinud oma töötajatele palgakompensatsiooni töötukassast ja abi Valga vallavalitsusest, kuid ei olnud seda saanud.

Kui vabariigi valitsus lubas restoranide terrassid avada, käis Ivženko Manukjani sõnul töötukassas nõu küsimas, kas ta peaks oma töölised koondama, kuna vaid terrasside avamisega jääks tööd väheks. Tema sõnul antud Ivženkole töötukassast lootust, et ettevõte saab toetust ja ta peaks töökohad võimalusel siiski alles jätma. Hiljem selgus, et toetust siiski oodata ei tasu.

Ei vastanud tingimustele

Töötukassa Valgamaa osakonna juhataja Merike Metsavas selgitas, et töötukassa maksab töötasu hüvitist siis, kui tööandja tegevus on olnud koroonapiirangute tõttu märkimisväärselt häiritud. Baar Horan aga polevat vastanud hüvitise saamise tingimustele.

Nendest ühe kohaselt peab olema tööandja käive või tulu sel kuul, mille eest taotlus tehakse, vähemalt poole võrra langenud, võrreldes üle-eelmise aasta detsembri kuni veebruari või eelmise aasta juuli kuni detsembri keskmise tuluga. Samuti tuleb toetus kõne alla, kui tööandjal ei ole võimalik töötajale kokkulepitud mahus tööd pakkuda või on töötasu vähendatud ning tööandja suhtes ei ole algatatud tegevuse lõpetamise menetlust ja tal puuduvad kehtivad maksuvõlad.

Baari omanik kohtumisele ei tulnud

Monika Rogenbaum kinnitas, et talle tõepoolest tuli restoranilt kiri palvega saada toetust. «Taotlus oli üldsõnaline, kuid sõbralik. Öeldi, et kui ei ole võimalik aidata, siis see on mõistetav.» Vallavanem suunas kirja edasi ettevõtluse- ja arenguspetsialistile, et saada selgust, miks ei saanud ettevõte toetust töötukassalt ning mida saaks selles olukorras ette võtta. «Vallavanemal ei ole õigust lihtsalt kellelegi ülekandega raha saata.»

Rogenbaum lisas, et vallavalitsus saatis ettevõttele vastuse, milles selgitati, et vallavalitsusel ei ole võimalik toetust eraldada, kuna praegu pole pandeemia tõttu kannatanud firmade abistamiseks vastavaid abinõusid tarvitusele võetud. Vallavalitsusel on plaan kutsuda ettevõtjad lähiajal kokku, et kuulata nende ettepanekuid.

Vallajuht oli pakkunud Ivženkole välja kohtumise, kuid see jäi ära, kuna ettevõtjale pakutud aeg ei sobinud. «Püüame koostöös siiski leida võimaluse silmast silma kohtuda,» lisas vallavanem.

Rogenbaumi sõnul pöördus ettevõtja sama probleemiga vallavalitsuse poole ka 12. mail. Seejärel suhtles temaga telefoni ja e-posti teel valla ettevõtlus- ja arenguspetsialist. Ta palus baari omanikult töötukassa toetusest keeldumise otsust, et oleks võimalik ametlikult selle asjaolusid selgitada. Seda aga ei olevat saadetud.

Leidlik turundusnipp?

Epideemia on paljudele ettevõtetele ulatuslikku kahju tekitanud ning vallavanem nentis, et praegu saab toetust tõesti vaid riigilt.

«Nii on üle Eesti, Valga vald pole erand. Usume, et koroonapiirangute leevendamine aitab meie tublidel ettevõtjatel keerulisest majandussituatsioonist välja tulla ning loodame, et kõigile jätkub kliente, keda teenindada,» lisas ta.

«Tunnustan Valga baari Horan leidliku turundusnipi mastaapse rakendamise eest ning loodan, et nõnda on saanud ka Valga vallavanem kaasa aidata toitlustuskoha käibe tõusule,» viitas Rogenbaum samas sellele omapärasele keelusildile, mis hulga tähelepanu ja meediakajastust kaasa toonud. «Soovin kõigile Valga valla maitseelamuste pakkujatele südamest edu ning loodan nende kõigi kiiret taastumist üleilmse pandeemia mõjudest.»