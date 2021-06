GALERII ⟩ Valgas mälestati külmale maale viiduid

„Need read võtavad väga täpses sõnastuses kokku nii Eesti okupeerimist ja annekteerimist saatnud kommunistliku propaganda kui ka järgnenud tegelikkuse – sundmobilisatsiooni, küüditamise, kolhooside loomise ja pagulusse siirdumise,“ kõneles Rogenbaum, lisades, et tänapäeval ilmselt ei ole võimalikki seda valu, tragöödiat, muret, ahastust ja teadmatust päriselt ette kujutada. „Aeg teeb oma töö, aeg ei peatu. Kuid Eesti rahvas peab mäletama, mälestust hoidma. Eesti rahvas peab kokku hoidma, et need kuriteod ei saaks korduda,“ toonitas Rogenbaum, kes asetas mälestuskimbu Valga vallavolikogu ja vallavalitsuse nimel.

Memento esindaja Enno Kase märkis, et juuniküüditamise lainel viidi Eestist tundmatusse enam kui kümme tuhat inimest, Valgamaalt küüditati 363 inimest, nende hulgas 123 last. Kase rõhutas samuti mäletamise olulisust. „Tähtis on mäletada, aga ka mälestusi edasi anda. Aeg möödub ja järjest vähemaks jääb neid inimesi, kes mäletavad nõukogude okupatsiooni tõelist palet. Järjest vähem on neid, kes mäletavad, kuidas tunti hirmu pereliikmete pärast,“ tõdes ta, lisades, et ka Memento liikmete read paraku järjest hõrenevad.