Kuumahoiatus: nädala lõpp toob kohati kuni 32 soojakraadi

Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-8, põhjarannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 17-23 kraadi.

Neljapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 7-13 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 20-25, rannikul kohati 18 kraadi.

Reede öösel on selge ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 10-15 kraadi. Päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, saartel puhanguti 11 m/s. Sooja on 23-28, rannikul kohati 18 kraadi.

Laupäeval suundub kõrgrõhkkond piki Venemaad veidi lõuna poole, kuid selle loodeserv hoiab Eestis ilma jätkuvalt selge ja sajuta. Puhub nõrk, saartel mõõdukas lõunakaare tuul. Lõunavoolus saabub Eestisse Aafrika soojust. Öösel on sooja 12-17, päeval 25-30, rannikul 20-24 kraadi.

Pühapäeval on kõrgrõhkkond jätkuvalt Venemaal ja tõenäoliselt suudab vastu seista lääne pool tegutsevatele väheaktiivsetele madalrõhkkondadele. Nii peaks pühapäev tulema nõrga lõunakaare tuulega kuum ja kuiv. Öösel on sooja 15-20, päeval 26-32, rannikul 20-25 kraadi.