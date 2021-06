«Eestile on oluline selgeks saada, mis toimus viimase saja aasta jooksul siin Petserimaal,» ütles Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak. «Kui varasema aja kohta, mis pole olnud poliitiliselt laetud, teame eelkõige tänu arheoloogiale ja etnograafiale, siis kõik muu, mis seostub Petserimaa Eesti külge liitmisega, sellele järgnenud inimeste eluolu, Teist maailmasõda, repressioone, liitmist Vene Föderatsiooni külge – kõik see on valdkond, mis vajab tõsist uurimist.»

Petserimaa kohta on taasiseseisvunud Eestis välja antud kaks ülevaatlikku koguteost. Neist esimene käsitleb Setomaa loodust ning teine ajalugu alates jääajast kuni 1920. aastani. Koostamisel on kolmas koguteos seto rahva kultuurist. «Aga see aeg, sada aastat Setomaad alates 1917 kuni tänase päevani on läbi uurimata või on uuritud jupikaupa ja on kokku kirjutamata,» tõdes Setu kultuuri fondi juhataja Aare Hõrn.