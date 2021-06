Valga haigla õed ja hooldustöötajad said esmaspäevasel tänuüritusel kätte kodanikualgatuse «Teeme pai» kaardid oma panuse eest võitluses pandeemiaga. Tegemist on 50-euroste kinkekaartidega, mida saab kasutada algatusega liitunud turismi-, kultuuri- ja meelelahutusasutustes üle Eesti selle aasta lõpuni, et tööst ja muredest natuke puhkust võtta.