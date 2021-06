Jutujalutuskäigud lasevad võru keelel kõlada

Sel laupäeval alguse saavad ning 22. augustini kestvad jutujalutuskäigud, kus tutvustatakse Võru linna ajalugu ning tänapäeva, algavad võru keeles iga päev kell 11, nädalavahetusel kell 15 on võimalik jutte kuulata ka eesti keeles. Nagu ütleb pealkiri «Mu liin, mu kiil», võib iga giid rääkida linnast just sellises võtmes, nagu ta soovib ning seda just temale omases võru või eesti keeles. «Kui eelmisel aastal alustasime, oli juures ka koolitusprogramm, mida Võrust rääkida. Ehkki iga giid võib rääkida loo oma Võrust, saab olulisemad asjad linna kohta teada kõikidel jalutuskäikudel,» tõdes Võrumaa arenduskeskuse turismikoordinaator Kadri Moppel.