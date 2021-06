Üle poolesaja uue positiivse testi, üks nende seas Võrumaale

Haiglaravi on kokku vajanud 6,9% haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 67 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 35 inimest (67,3%).

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 536 363 inimesele, kellest 156 560 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 379 803 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 14 111 doosi, kokku on manustatud 875 587 vaktsiinidoosi.