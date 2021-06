Tõrvas avati noortekohvik Wanakas

Kohvikus asub tööle kümme noort vanuses 12-19 ning neid aitavad mentorid Tõrva Avatud Noortekeskusest ning Murumaja meeskonnast. Kohvikut toetab Tõrva vald. Kogu projekt on üles ehitatud ettevõtlusõppele.

“Wanakas ei ole selles mõttes traditsiooniline kohvik, et tuled ja müüd. Siin on hulga taustatöid, mida noored peavad ise tegema, et sellest kogemusest midagi õppida,” sõnas Tõrva Avatud Noortekeskuse juhataja Madis Mumm.