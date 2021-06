Jaanid tulevad äikselised

Ilmateenistuse teatel laguneb Venemaa kohal laiuv kõrgrõhkkond esmaspäeval ja läänest läheneb niiskema, kuid jätkuvalt väga sooja õhumassiga madalrõhuvöönd, mis hoiab maksimaalsed õhutemperatuurid jätkuvalt 35 kraadi juures, kuid kostitab meid vahelduseks ka hoovihma, äikese ja rahega.

Ööl vastu esmaspäeva on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 16-22 kraadi. Peipsi järvel puhub lõunakaaretuul 2-6 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,6 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 16-18 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, pärastlõunal on äikest ja välistatud ei ole rahe. Puhub lõunakaaretuul 2-8, puhanguti kuni 11 m/s. Äikese ajal esineb tugevamaid tuuleiile. Sooja on 30-35, rannikul kohati 25 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva on selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub valdavalt kagutuul 2-8, saarte rannikul puhanguti 10 m/s. Sooja on 18-23 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja varitseb äikeseoht. Võimalik on ka rahe. Puhub lõunakaaretuul 2-8, puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 30-35, rannikul kohati 25 kraadi.

Kolmapäeva, jaanilaupäeva öösel on selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub lõunakaaretuul 1-7 m/s. Sooja on 18-23 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning tuleb äikest, võimalik on ka rahe. Õhtul sadu hõreneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 28-33, sajupilvede all ja rannikul kohati 22-25 kraadi.

Jaanipäeva öösel pilvkate tiheneb. Enne südaööd on üksikuid vihmahooge. Pärast keskööd hakkab alates saartest korralikumalt vihma sadama. Sadu on kohati tugev ja ühes sajuga esineb ka äikest. Tuul on valdavalt muutlik ja puhub 1-7 m/s. Äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on Lääne-Eestis 17-21, Ida-Eestis kuni 23 kraadi.