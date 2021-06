Võru põles alajaam, Räpinas askeldas köögis madu

18. juunil kella 9.09 ajal süttis Põlvas Savi tänaval keevitustöödel remonditava auto sisustus. Tulekahju kustutati enne päästjate saabumist. Kiirabi viis põletushaavu saanud mehe haiglasse. Juhime tähelepanu, et tuletöödel peab ohutuse tagamiseks järgima tuletööde ohutusnõudeid. Need leiate siseministri määrusest https://www.riigiteataja.ee/akt/13357221?dbNotReadOnly=true.

Kell 11.51 teatati, et Põlvas Raudtee tänaval põleb viilhall. Päästjate saabudes selgus, et süttinud oli tööstushoone seinavaheline konstruktsioon. Töömehed olid pulberkustutitega tuld summutanud. Päästjad võtsid seinu lahti ja kustutasid tulekahju kahe veejoaga kell 13.21 lõplikult. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.

19. juunil kell 12.50 teatati, et Räpina vallas Vändra külas on elumaja köögis madu. Päästjad selgitasid, et tegemist on tuppa eksinud rästikuga. Madu püüti kinni ja viidi loodusesse.