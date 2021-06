Hargla kandi külad said aasta küla valimisel eriauhinna

Valga valla Vana-Võrumaa osas Hargla piirkonnas elab kokku 300 inimest. Piirkonnal on arengukava, mille tegevuskava sihikindlalt ellu viiakse. Kogukond on korrastanud ja rajanud palju olulist. Suured tööd on toimunud kirikus, kalmistul, bussijaamades, rajatud on kogukonnaköök, välitreeningala, korrastatud külaplatsi. Hargla külas korraldatakse valguskettidega kaunistatud öises männimetsas kohalikku käsitööd ja toitu keskmes hoidvat „Uma üülaata“, mis tänavu toimub 24. juulil. Lisaks laadamelule on võimalik osa saada Lauri Saatpalu ja Peeter Rebase kontserdist.