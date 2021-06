Põlva kalmistul oli katki veekaev

Nagu selgitas Põlva valla avalike suhete spetsialist Annely Eesmaa, on katine kaev tänaseks parandatud, ka tuuakse jutluseplatsi serve ajutiselt veel üks täiendav veemahuti. «Põlva kalmistu alumises osas on kaks sahtkaevu. Ühel kaevul purunes pump ja selle tõttu suurenes teise kaevu kasutamine. Seoses ilmastikutingimustega on kalmistul suurenenud ka veekasutus. Nõnda juhtuski, et vett lihtsalt ei tule kaevu peale nii palju kui tarbitakse. Kalmistu ülemise osa kaev on töökorras,» lausus Eesmaa.