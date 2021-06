Tõrva alajaamas oli tulekahju

Päästeameti Lõuna piirkonna valvepressiesindaja sõnutsi saadi algul väljakutse, et alajaam suriseb ning viskab sädemeid. Tõrva päästjate kohalejõudes oli näha, et tegemeist oli tulekahjuga. Elekter lülitati välja, et päästjad saaksid tulekahju kustutada ning elektrikud tööle hakata.