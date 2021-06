GALERII ⟩ Võidupüha sündmused said Võrus alguse pärgade asetamisega

Võru linnapea Anti Allas ütles avakõnes, et tänane päev ehk Võidupüha on Eesti rahva ajaloos üks meeldejäävamaid seiku. «Ühelt poolt tähistame Võidupühaga ju võitu Võnnu lahingus Landeswehri üle, mis kestis kolm nädalat alates teisest juunist. Lisaks veel on see pikaajaline võitlus iseolemise eest, võitlus selle eest, et oleksime sõltumatud ja vabad,» tõdes linnapea.