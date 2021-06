«Kuigi lühikeste pükstega sõita tundub lihtne ja mugav, siis kuumaga kipsis olla on palju ebamugavam. Samuti tuleb ennetada üle kuumenemist - kui oled vedelikupuuduses ja üle kuumenenud, siis on juba liiga hilja», sõnas Verliin.

Kuumus ei ole põhjus loobuda turvavarustusest – kõige rohkem õnnetusi juhtub mootorratturitega just kõige kuumematel päevadel. Suviseks sõiduks on olemas spetsiaalne turvavarustus ja on ka alusriietus, mis jahutab.