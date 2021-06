1954. aastal Tõrvas sündinud ning seal koolis käinud Leppik lõpetas toonases Tartu Riiklikus Ülikoolis kehakultuuri eriala ning on olnud seotud spordi kogu oma elu. Noorsportlasena on ta osalenud Eesti noorte koondvõistkonnas kergejõustikus ning hetkel on maakonna noorterekordid 800 ja 1500 meetris tema nimel. Kogu oma teadliku elu on Leppik olnud seatud Valgmaa ning piirkonna spordi arendamisega. Rein Leppik on alates 1995. aastast juhtinud Valgamaa maakondlikku sporditööd, 1995.-2008. aastatel Valga maavalitsuses spordipeaspetsialistina. Alates 2009. aastast kuni tänaseni Valgamaa Spordiliidu tegevjuhina.