Meremäel kaotati jaanilõkke üle kontroll, Võrus käis pauk alajaamas

Täna kell 13.27 sai Häirekeskus kutse Võrumaal Setomaa vallas asuvasse Meremäe külla, kus lõkke üle on kaotatud kontroll ning ümberringi põlevad ka puud. Maja asus kümne meetri kaugusel. Päästeamet valvepressiesindaja Edit Tammepõld sõnul esimesena sündmuskohale jõudnud Vastseliina meeskond kinnitas teise astme sündmuse ning andis teada, et põleb kuur ja kelder, tegeletakse maja kaitsmisega. Sündmuskohal olnud isik sai ka kergeid põletushaavu, kelle vaatas üle kiirabi ja viis haiglasse kontrolli. «Tegemist on õnnetusjuhtumiga ja rikkumist ei tuvastatud,» tõdes ta. Sündmusele reageerisid Vastseliina, Võru ja Värska päästjad ning Meremäe vabatahtlikud. Kohapeal selgus, et Värska abi ei vajata ning saadeti teel sündmuskohale tagasi komandosse. Kustutustöödega alustati kell 13.42. Tulekahjule saadi piir peale kell 13.56. Hetkel (kell 15:25 - S.M.) kustutustööd veel käivad.