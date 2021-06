Ülevaade: Tõrvas tähistati suurejooneliselt Maakaitsepäeva

Kaitseliidu Valgamaa maleva eestvedamisel ja organiseerimisel tähistati 23. juunil 2021. a Valgamaa Maakaitse päeva. Päev algas jõustruktuuride väljapanekutega, huvilistel on võimalik oma silmaga näha ja katsuda tuletõrje masinaid, osaleda relvanäitusel, süüa sõdurisuppi ja nautida võimast hävitajate ülelendu. Peeti maha tormiline näidislahing, kus kaitseliitlased astusid tulevahetusse vaenulike jõududega. Lahing lõppes vahistamisega.

Tõrva vallavanema Maido Ruusmann meenutas oma sõnavõtus võidupüha tule traditsiooni hoidmise olulisust ja rõhutas, et ajalooliselt on vabaduse hoidmine olnud igaühe kätes. «Ka tänasel päeval on meil kohustused oma kalli kodumaa ees», manitses vallavanem.