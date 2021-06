Tsirguliinas põles saepuru ladustamise koht

Päästeameti sõnul oli teada, et tegemist on kahekordse kivipaneelidest hoonega ja teataja oli möödasõitja. «Esimesena jõudis kohale Valga päästemeeskond ning kinnitas, et hoone seintest on tuli väljas. Inimesi hoones ei olnud ning keegi viga ei saanud,» kinnitas ameti valvepressiesindaja Edit Tammepõld.