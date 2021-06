Seni ei ole samblike levikut Eestis väga ulatuslikult uuritud, kuna nendega tegelevaid teadlasi on Eestis vähe. „Inimesed saavad siin teadlastele appi tulla, et koguda üle Eesti samblike kohta andmeid ning panustada nõnda looduskaitses vajalike teadusandmete kogumisse. Lisaks annavad teadlased osalejatele liigileidude kohta tagasisidet ning nõnda saavad ka inimesed ise oma kodu- või puhkepiirkonna looduse kohta nii mõndagi uut teada,“ rääkis ELFi looduskaitse ekspert ja algatuse eestvedaja Silvia Lotman.

Sageli arvatakse, et samblikud on taimed, tegelikult on nad aga nutikad seened, kes on õppinud koos elama mikrovetikate või tsüanobakteritega. „Tihtilugu tagaplaanile jäävad samblikud täidavad looduses tähtsat rolli. Näiteks osalevad mulla tekkes, seovad õhust süsinikku, pakuvad loomadele varjupaika ning väärt kõhutäit ja palju muud,“ ütles Tartu Ülikooli samblikeuurija Polina Degtjarenko. „Soovime kogutud andmete põhjal hinnata mitmete metsamblikke seisundit Eesti metsades ning anda soovitusi samblikega arvestavamaks metsade majandamiseks.“