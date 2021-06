Lähipäevade suvist ilma vürtsitab äikesevõimalus

Esmaspäeval hakkab itta taanduva madalrõhuvööndi mõju küll vähenema, kuid päikesele kontrasti pakkuvast vihmavõimalusest päriselt siiski pääsu pole.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese või vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma – saju tõenäosus on seejuures suurem Kagu-Eestis. Paiguti esineb udu. Puhub läänekaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 11-15, rannikul kuni 17 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaaretuul 2-7 m/s. Lainekõrgus on 0,2-0,5 meetrit. Sajab hoovihma ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 16-18 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja varitseb äikeseoht. Puhub läänekaaretuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 20-25 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt loodetuul 3-8, päeval puhanguti 12 m/s. Lainekõrgus on 0,4-1,2 meetrit. Kohati sajab hoovihma, on äikeseoht. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 21-23 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 13-18 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab mitmel pool hoovihma ja võib olla äikest. Puhub loode- ja põhjatuul 4-10, Ida-Eestis puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 22-27, rannikul ja sajupilvede all kohati 19 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 14-19 kraadi. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma ja võimalik on äike. Puhub loode- ja põhjatuul 4-10, Ida-Eestis puhanguti 13 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 19-25 kraadi.