Valitsusjuht kohtub Valga-, Võru- ja Põlvamaal kohaliku elu eestvedajate, ettevõtjate ja omavalitsusjuhtidega, et arutada nendega piirkonna arenguvõimalusi ja lahendamist ootavaid küsimusi, teatas valitsuse pressibüroo. Samuti on kavas kohtumised teiste kohalike elanikega.

Peaminister alustas viiiti, kohtudes Tõrvas metsatöösturitega. Järgnes Hummuli Agro ja Agronega külastus. Hummuli Agro on edukas piimandusettevõte ning on seadnud eesmärgiks saavutada 2035. aastaks oma tootmises süsinikneutraalsus - esimene selle valdkonna ettevõte Eestis, kes nii ambitsioonika eesmärgi on seadnud.