«See on tulnud globaalsest mõtlemisest. Meie maakera kogu aeg soojeneb ja soojeneb ja enamus nendest põhjustest on CO2 sisalduse tõus atmosfääris,» rääkis OÜ Agrone juhatuse liige Margus Muld. «Miks mitte alustada selle teekonnaga, kaardistada enda jaoks ära, kus meil kõige rohkem CO2 tuleb ja mis me ise saame teha, et seda võimalikult vähem tuleks.»