Koroona nõudis taas ühe inimelu

5. juuli hommikuse seisuga viibib haiglas 20 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab neli patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on kaks. Ööpäeva jooksul avati kaks uut haigusjuhtumit. Haiglaravi on kokku vajanud 6,9% haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 61 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 13 inimest (65%).