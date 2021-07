Lähipäevad pakuvad kuni 32 kraadi sooja

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma ja on äikeseoht. Paiguti tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 16-21 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub lõunakaare tuul 2-7, puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 26-31, kohati rannikul ja sajupilvede all kuni 22 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikeseoht, vastu hommikut Lääne-Eesti saartelt alates vihma võimalus suureneb. Puhub lõunakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 17-22 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, paiguti võib sadu olla tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s, äikese ajal on tugevamate tuuleiilide oht. Sooja on 26-32, kohati rannikul ja sajupilvede all 18-22 kraadi.