Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 569 852 inimesele, kellest 104 187 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 465 665 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 4622 doosi, kokku on manustatud 986 003 vaktsiinidoosi.