GALERII ⟩ Aasta põllumehe valijad külastasid Põlvamaa maasikatalu

Tegemist on maasikakasvatussektoris teed rajava taluga, kes on võtnud sihiks nihutada marjade valmimise aega pikemaks, mis võimaldaks suurendada kodumaiste maasikate osakaalu turul praeguselt 8–10 protsendilt märkimisväärselt. Selle nimel on rajatud kasvuhooneid, tehtud katseid uute sortidega ning rajamisel on ka teine külmhoone.

«Plaan on avamaapinda vähendada, aga kõige paremat ideed, kuidas maasikat väärindada, mul praegu veel ei ole,» tunnistas perepoeg Ranet Roositalu. «Igal juhul on eesmärk see, et me ei peaks marju alla omahinna turustama,» lisas ta.