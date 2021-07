Lähipäevad pakuvad nii äikest, rahet kui ka 32-kraadist leitsakut

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne südaööd sajab kohati hoovihma, on äikeseoht, vastu hommikut jõuavad Lääne-Eesti saartele uued sajuhood. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 m/s, äikese korral on tuul puhanguline. Sooja on 17-22 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, paiguti on sadu tugev. Võimalik on rahe. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, saartel pärastlõunal põhjakaare tuul puhanguti 11 m/s, äikese ajal on tuuleiilid tugevamad. Sooja on 25-30, kohati rannikul ja sajupilvede all 20 kraadi ringis.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 17-22 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Sadu on kohati tugev, võimalik on rahe. Tuul pöördub lõunakaarde 2-8, puhanguti 11 m/s, äikese ajal on tuuleiilid tugevamad. Sooja on 25-31 kraadi, sajupilvede all ja rannikul 20 kraadi ringis.