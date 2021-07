Valgas saab reedel vaktsineerida ette registreerimata

Vaktsineerimisele tulles palutakse kanda maski ning tulla kohale ainult tervena. Selga soovitatakse panna sellised rõivad, et riietumine oleks mugav. COVID-19 vaktsiinid süstitakse õlavarde. Pärast vaktsineerimist tuleb veel olla 15 minutit kohapeal tervishoiutöötaja jälgimise all juhuks, kui enesetunne peaks halvenema.

Eestis on vaktsineerimine COVID-19 vastu tasuta ning kõik Eestis pakutavad vaktsiinid aitavad levivate viirusetüvede vastu. Et saada tõhus kaitse sügiseks, kui on oodata uut koroonalainet, tuleb alustada vaktsineerimiskuuriga juba nüüd. Tõhus kaitse tekib kuni kahe nädala jooksul pärast teist vaktsiinidoosi. Vaid Jannseni vaktsiini puhul tuleb teha üks kaitsesüst, Moderna puhul on teine kaitsesüst neli nädalat ja Pfizeri puhul kuus nädalat pärast esimest doosi.