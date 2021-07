Võrus alustas ujumise suvesari

Kuuel juuli ning augusti esmaspäeval toimuval ühistreeningul jagatakse soovitusi ning õpetusi just avavees ujumiseks. «Väga palju peab arvestama ilmaga, sest on lainetust, mõnikord vesi külm või päike paistab silma. Basseinis ujud ühest otsast teise, aga avavees peab jälgima orientiiri, et võimalikult otse distants läbi ujuda,» selgitas spordiklubi Virmar juht ning ujumistreener Vilja Ruuda.