Vaktsineerimiseks on jätkuvalt vabu aegu

COVID-19 vaktsineerimiseks saab aja broneerida ka teistesse maakondadesse. Hiiumaal on 15. juulil võimalik end vaktsineerida Jansseniga, Ida-Virumaal on esimesed vabad ajad 11. juuliks ning saadaval on nii Pfizeri, Moderna (uue nimega Spikewax) kui ka Jansseni vaktsiini. Jõgevamaal on vabu aegu 14. ja 22. juuliks ning pakutakse Pfizeri ja Jansseni vaktsiini; Järvamaal 16. juuliks (Janssen), Läänemaal 13. juuliks (Pfizer), Põlvamaal 12. ja 19. juuliks (Pfizer), Raplamaal 12. juuliks (Pfizer). Saaremaal on vabu aegu alates 13. juulist (Moderna, Janssen), Valgamaal 9. ja 15. juuliks (Pfizer, Moderna, Janssen), Viljandimaal 12. ja 13. juuliks (Pfizer, Janssen) ja Võrumaal 14., 21. ja 22. juuliks (Pfizer, Janssen).