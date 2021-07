Esmaspäeval võtsimegi Lõuna-Eesti Postimehega ette sõidu mööda Võru-, Valga- ja Põlvamaad, et selgitada välja, millised on tänavu need kõige-kõigemad järved, kuhu on mõnus minna. Edetabelisse pääsesid supluskohad, mille vee kvaliteedi on terviseamet sel aastal sobivaks hinnanud.