Korraldustoimekonna liige Anu Koop lausus, et Eestis rühmi on 20 ringis ning kohale on tuldud Eesti eri paigust. «Esindatud on tõesti terve Eesti: meil on rühmi Tallinnast, Saaremaalt, Pärnumaalt, Võrumaalt,» loetles Koop. «Muidugi on kahju, et välisrühmi pole, samas oleme õnnelikud, sest nii palju kontserte, kui nüüd, pole varem olnud: kaks «Õnneotsijad» tantsuetendust Teppo talus, Tallinna ülikooli rahvatantsuansambli Soveldaja kontsert, lisaks Eesti tantsujuhtide rahvatantsurühma päikesetõusu tervituskonsert Roosisaarel,» lisas ta. «Rahvatantsurühm tähistab oma 55 juubelit ning nad küsisid, kas võivad seda meie festivalil tähistada. See on meile väga suur au.»

Täna kella 17.00 oli Kreutzwaldi parki kogunenud hulga osalejaid kui ka pealtvaatajaid. Näiteks Tallinnast on rahvatantsurühm Juhukse, Saaremaa Simmanitantsu Klubi, Liisod Tallinnast, Õigupoolest Pärnumaalt ning ainuke meestetantsurühm Hallid Sõnnid, samuti Pärnumaalt. Lõuna-Eesti Postimehele ütlesid rühmad, et ootavad huvitavaid elamusi ning osa soovitakse võtta ka tantsuorienteerumisest, et seeläbi Võru linna paremini tundma õppida.

Festival on elujõuline

Pargis aset leidnud avamisüritusel ütles festivali nimel esimesena tervistussõnad pikaaegne tantsuõpetaja Maire Udras. «Võru linn on kõik need päevad pärimustantsukohaks, püüame väärtustada seda, mis meie esinevanemad on loonud, pärandanud meie kaitsvate metsade ja künklike põldude vahel. Festival saab olema eriline sellepärast, et ilm on kuum, tunded on kuumad, seetõttu pöörame tähelepanu, et lauljad ja tansijad jooksid palju vett,» lausus Udras ning lisas, et aasta aega tagasi oldi koroonapandeemia tõttu sunnitud festival ära jätma. «Nüüd saab see toimuma just sellisel kujul nagu hetkeolukord lubab. Oleme siin, jah, meil ei ole välisrühmi, aga meil on oma Eesti rühmad – asetame erilise rõhu oma kultuurile, tanstule, pillimängule.»

Võru linnapea Anti Allase sõnutsi näitab 26. korda aset leidev festival, et tegemist on elujõulise üritusega, kuhu on aastate jooksul panustanud tulihingelised Võru linna ja maakonna aktivistid. «Aitäh ka meie headele külalisesinedajatele lähedalt ja kaugemalt. Ma usun, et te veedate siin imelise nädalavahetuse vahemereliselt kuumas Võru linnast – see võib tulla ka lämme süamega võrokesteist, kes teile igati kaasa elavad ning tänulikud on.»

Festival avati tantsuga

Nii nagu igal festivali avaüritus, loeti ka sel korral eepost Kalevipoeg. Kui muidu on alustatud algusest, siis tänavu võeti ette järgmine peatükk. Eesti ning võru keeles lugesid eepost Maire Udras ning Silvi Janson. «Nüüd olete kõik palutud Kupparimuorile,» lausus korraldustoimkonna liige Anu Koop pärast viimaste eeposevärsside kõlamist. Küllaltki lihtsate sammudega tantsust võtsid osa paljud külalisesinejad ning pealtvaatajadki.