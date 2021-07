Jaan Rapp: 70% piir on saavutatav

Just 70 protsenti ongi see piir, mida paljude valdkonnaga seotud teadlaste hinnangul võib pidada piisavaks, et öelda: kui see on saavutatud, võib rääkida karjaimmuunsusest. Siis on koroonaviiruse vastaste antikehadega inimeste hulk meie seas piisavalt suur, et viiruse levik seisma võiks jääda. Seda eeldusel, et ei teki uusi viirusetüvesid, mille puhul senised vaktsiinid aidata ei pruugi.

Eestis on vaktsineerimise eest vastutajad viimastel kuudel korduvalt avaldanud muret, et meil võib 70 protsendi piir saavutamata jääda. Eriti palju on seda muret avaldatud viimastel nädalatel, mil väljas valitsenud kaunid suveilmad ja nakatumisnäitajate langus tekitasid ilmselt mõneski inimeses tunde, et vaktsineerimisega on veel aega oodata küll.

Eestlased ongi küllalt alalhoidliku loomuga. Me ei torma hurraaga igasugu kampaaniatega kaasa, vaid eelistame asja enne kaaluda. Tark ei torma, nagu tihti öeldakse.

Tean paljusid inimesi, kes vaktsineerimise algul olid pigem või täiesti selle vastu. Viidati eelkõige sellele, et nii lühikese ajaga välja töötatud vaktsiinid ei pruugi olla piisavalt turvalised. Kui tulid esimesed teated vaktsiinide kõrvalmõjudest, muutus suhtumine nendesse veelgi halvemaks.

Selle aasta kevadel või varasuvel muutis aga enamik mu tuttavatest kahtlejatest siiski meelt. Kui esialgne ehmatus selle üle, et vaktsiinidel tõepoolest võivad olla kõrvaltoimed, vaibus, siis hakati kaaluma, kas kõrvalnähtudega seotud riskid kaaluvad üle riski nakatuda koroonaviirusega ja halvemal juhul seetõttu ka surra.