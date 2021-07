Valgas varastati rahakott 350 euroga

Politseile laekus teade, et 9. juulil varastati Valgas Võru tänaval lukustamata eramust rahakott dokumentide ja sularahaga. Kahju on 350 eurot.

9. juulil kontrollisid Lõuna prefektuuri migratsiooniametnikud ettevõtteid Põlvamaal veendumaks, et sealsel võõrtööjõul on seaduslik alus riigis viibimiseks ja töötamiseks. Tuvastati, et üks Ukraina kodanik ei olnud oma lühiajalist Eestis töötamist nõuetekohaselt registreerinud. Talle määrati rahatrahv 80 eurot.

11.juulil said piirivalvurid teate, et Peipsil kaotas üks lapsi tuubiga sõidutanud paadijuht aluse üle kontrolli nii, et mees kukkus vette ning paat jäi ümber oma telje tiirutama. Päästevarustust kasutanud inimesed said turvaliselt kaldale ning piirivalvurid aitasid tagasi kaldale ka paadi.