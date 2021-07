Räpinas toimub Eesti-Läti ühiskontsert

Lauma ja Leanne on sõbrad ja muusikakaaslased juba üle kümne aasta, mänginud ning laulnud koos erinevates projektides ja koosseisudes, kuid esimest korda astuvad nad üles duona. Esmakordselt kohtusid nad Läti Jāzeps Vītolsi nimelises muusikaakadeemias Riias, kuhu Lauma Bērza asus õppima samal aastal, mille Leanne Barbo Riias vahetusüliõpilasena veetis.

Kontserdile said valitud palad mõlema lemmiklugude hulgast, pidades silmas ka Eestit ja Lätit ühendavaid muusikalisi sildu. Lõuna-Eesti ja Vidzeme jagavad aegade algusest ühiseid pärimuskilde, uuemad lood ja laulud levisid kaugemalegi. Nii kuuleb kontserdil vanu eesti regilaule ning läti «eestütlemisega» laule, ühiseid tantsulugusid, uuemaid rahvalaule, Alfrēds Vintersi loomingut ja kummalisi torupillilugusid mõlemalt maalt.

Kultuuriõhtul pakutakse tasuta maitsta sklandrausist ehk tuntud Läti pirukat, kus rukkitainapõhjal on porgandi-kartulitäidis, maitset annavad köömned. Algselt on pirukas pärit Kurzeme liivlaste köögist. Sklandrausise pirukat peetakse päikese sümboliks, see on ümar ja kollakas-oranž.

Esmakordselt toimuva sarja raames toimub igal suvekuul üks sündmus, kus osaleb kultuuritandem, mille üks osaline on Eestist ja teine Eesti naaberriigist. Kontserdisarja jooksul käiakse kolm korda ülekantud tähenduses üle piiri kolme naabri juures: Venemaal, Lätis ja Soomes. Samas kultuuri mõttes minnakse samuti igal kolmel kontserdil üle piiri – üle eesti kultuuri piiri, luues sellises vaimses kohtumispaigas uusi elamusi kõigile osalejatele.

Sündmuste sari korraldatakse lähtudes keskkonnahoidliku sündmusekorralduse põhimõtetest: kontserdil on kättesaadav tasuta puhas kraanivesi, jooke pakutakse esmakordselt Räpinas korduvkasutusega panditopsidest, kuuma joogi huvilistele on oma topsiga leti juurde minnes soodustused ning korraldajad annavad külalistele laenuks või kingiks mini-prügikasti, mis mahub taskusse. See on mõeldud ennekõike suitsukonide vahepeatuseks enne prügikasti, kuid sinna võib ajutiselt panna ka muud prügi. Mini-prügikast on korduvkasutatav ja ümbertöödeldav.

17. juunil toimunud esimesel sündmusel tutvustasid oma koostöö vilju kitarrist Elmet Neumann Eestist ja laulja Olga Einasto, kes on sündinud Venemaal Ohhoota mere ääres Magadanis. Viimasel sarja kontserdil 12. augustil esineb Rõuge juurtega Maimu Jõgeda, kes on õppinud rahvamuusikat Soomes Sibeliuse Akadeemias ning on kutsunud endaga koos musitseerima kandlemängija ja laulja Senni Heiskaneni Soomest. Kõik kultuuriõhtud toimuvad Koiva maja aias algusega kell 19.