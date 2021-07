Terviseameti meediasuhete spetsialist Kirsi Pruudel nentis, et kõige rohkem ehk neli positiivset lisandus Rõugesse. «Peamiselt levib viirus perekondades,» märkis ta ning lisas, et ehkki hetkel ei ole, siis tekkimas on ka üks kolle. Koldeks loetakse 5+1 nakatunut, praegu on nakatunuid neli.