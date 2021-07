Algas Tõrva haigla katuse renoveerimine

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et tegemist on kindlasti väga olulise objektiga valla elanike jaoks. «On väga hea meel, et väärikas ja ajalooline hoone on saamas peale uut katust – see parandab kindlasti majas elavate hoolealuste elamistingimusi ning samuti muutub Tõrva kesklinn seeläbi veelgi atraktiivsemaks,» sõnas Ruusmann.