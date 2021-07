Valmis tuleb olla ka uuteks tormideks

Sünoptik Kaire Kiitsak märkis, et uued pilved kerkivad juba Valga- ja Võrumaal. «Need tekivad kiiresti, 15-30 minutiga. Lokaalsed äikesed kimbutavad ka Lätit ja Leedut,» sõnas ta. «Meile on teatatud ka 2-4 cm läbimõõduga rahest ning tugevatest tuuleiilidest, mis on tõepoolest kohati pahandust teinud.»

Sünoptiku sõnutsi on õhumass Eesti kohal kuum ja niiske. «Tegemist on õhumassisiseste äikesepilvedaga, mis on väheliikuvad ja võivad rohkelt vihma põhjustada. Osades kohtades on täna lühikese ajaga 20-40 mm vihma taevast alla sadanud.»