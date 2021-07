Valga kaasav eelarve täiendab valda kahe projektiga

Valga vallas toimub esimest korda kaasava eelarve rahvahääletus, kuhu pääsesid 21 esitatud ideest 16. Enim hääli kogunud ideedest teostab Valga vald vähemalt kaks, kuid tingimus on, et need asuvad erinevates piirkondades. Kaasava eelarve jaoks on vald eraldanud 50 000 eurot, aga mitte rohkem kui 25 000 eurot ühele projektile.

Esitatud idee võis olla objekt, mis on avalikult kasutatav ega tekita valla eelarvele olulisi täiendavaid kulusid või ka üritus, mis toetaks kogukonna arengut. Lõppvooru pääsenud projektid on siiski kõik seotud objektidega ning ühtegi üritust nende seas ei ole.

Rahvahääletus toimub VOLIS-e keskkonnas ja kestab 20. juulist kuni 30. juulini. Korraga saab anda hääle kolmele erinevale algatusele. Võitjaks osutunud projektid peavad valmima hiljemalt järgmise aasta jooksul.

Rahva ja valla soovid ühtivad

Valga vallavanema ja ideede sõelumiskomisjoni esimehe Monika Rogenbaumi sõnul laekus hääletusele uudseid ideid, aga ka projekte, mis lahendavad murekohti, millest omavalitsus juba teadlik oli – need jagunesid umbes pooleks. Rogenbaumi sõnutsi kajastab mitmeid ideid ka valla arengukava, kuid mitte nii konkreetsete objektidena: «Mänguväljakud ja treeningplatsid on olnud ka valla soov, et inimesed saaksid aktiivselt vaba aega veeta.»

Vastuoluliseks on kujunenud Nipernaadi skulptuuri viimine Säde pargist Valga keskväljakule, kuna vallavanema sõnul on leidnud projekt endale ka üksjagu vastaseid. «Vaatame siis, kuidas rahvas sellesse suhtub,» sõnas ta.

«Praktiliselt iga idee on minu meelest väärt ja saab millalgi ka ellu viidud,» rääkis Rogenbaum, et ka projektid, mis piisavalt hääli ei kogu, leiavad tõenäoliselt tulevikus rahastust mõne teise meetme kaudu.

Tulevik sõltub hääletajatest

Vallavanema sõnul näitab kaasav eelarve, milliseid kitsaskohti näevad valla elanikud ning samas pakuvad nad ka omaltpoolt lahendusi. Ka vallavolikogu esimehe Lauri Drubinši sõnul on eelarve tervitatav ning laseb teoks teha toredaid projekte: «Inimestele on see tore vaheldus, mis lubab ka neil kaasa rääkida.»

Rogenbaumi sõnutsi ei anna vald hinnanguid enne kui üks protsess on läbi tehtud ja ka ideed juba ellu viidud. «Kuidas edasi minnakse, see sõltub vallavolikogu tahtest järgmistel aastatel,» lausus ta. Volikogu esimehe sõnul sõltub kaasava eelarve tulevik suuresti sellest, kui palju on ideedel hääletajaid: «Mõte on ju selles, et võimalikult palju inimesi annaksid oma arvamuse.»