Homsest peatatakse Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel lutsupüük

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas käskkirja, mille kohaselt peatatakse alates neljapäevast Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel lutsupüük, edastas ministeerium. Selle põhjuseks on asjaolu, et tänavune lubatud lutsu püügikogus Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on ammendumas.