Ralli katsete piirkonnas on suuremahulised teetööd pooleli Tartu–Otepää ja Tartu–Põlva suundadel – nendel suundadel tuleb kindlasti arvestada teetöödest tingitud täiendava ajakuluga.

Suletavad teelõike on palju ning need on leitavad Targa Tee kaardilt http://tarktee.ee või nt Waze'i mobiilirakendusest.